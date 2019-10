Snorfietser gewond bij ongeval op rotonde Zwolseweg in Deventer

video Honderden boeren verzamelen in Laren voor nieuw stikstof­pro­test: ‘Barbecueën op het Binnenhof’

7:02 Bij loonwerkbedrijf Sturris in het Gelderse Laren verzamelden zich vanochtend in alle vroegte om 4.00 uur honderden boeren. Met 168 trekkers rechtstreeks op naar Den Haag, opnieuw. Barbecueën op het binnenhof is een van de doelen. ,,Hier Jesse, een mooie burger, misschien wel de laatste lekkere hamburger die je hebt in Nederland als het zo doorgaat.”