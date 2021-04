Soap over Deventer fietspad bij filmtheater gaat maar door: rechtszaak aanwonenden volgende aflevering

Alles gaat fout bij kap van honderd jaar oude kastanje in Deventer: ‘We wilden deze boom juist redden’

29 april De Deventer Bomenstichting is onthutst over de kap van een ongeveer honderd jaar oude kastanjeboom op het terrein van restaurant De Zomertuin, langs de Zwolseweg in Deventer. Volgens de bomenstichting is de boom geveld nog voordat de bezwaartermijn was verlopen. ,,Wij wilden deze beeldbepalende boom redden, maar hebben niet eens de kans gekregen.”