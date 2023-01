Sociëteit der Bergenvaarders en MKB Deventer houden bijeenkomst over ontwikkeling Roto Smeets-terrein

GA Eagles heeft nog aantal rekeningen te vereffenen met FC Utrecht

In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht heeft Go Ahead Eagles zondag (aftrap 14.30 uur) nog wel een aantal openstaande rekeningen met de Domstedelingen te vereffenen. Zo is de balans na 50 onderlinge duels duidelijk in het voordeel van de opponent: 24 zeges, tegen 14 voor de bespeler van de Adelaarshorst.

15 januari