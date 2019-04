Somberheid over toekomst Roto Smeets in Deventer na faillissementsaanvraag

video Jezus rapt ditmaal in The Passion: ‘Ik heb net de verhuisdo­zen uitgepakt in Apeldoorn’

17 april Petrus komt uit Deventer en Jezus uit Apeldoorn. Wie had dat gedacht? Morgen spatten de acteurs/zangers Paul Sinha (uit Deventer) en Edwin Jonker (uit Apeldoorn) van de beeldbuis af in The Passion. De tv-show waarin Christus zijn lijdensweg wordt nagespeeld.