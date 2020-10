Soms 10 vrachtwagens aan spullen, maar nauwelijks klanten: kringloopwinkels hebben het zwaar

Oud-Mol Rob Dekay uit Deventer zit helemaal fout met voorspel­ling: ‘Ook ik heb last van tunnelvi­sie’

19 oktober Voor Rob Dekay (33) uit Deventer was het overduidelijk: Peggy Vrijens is de beruchte Mol. Kon niet missen, zei hij als oud-Mol. Helaas voor de zanger had hij het toch helemaal mis. De actrice moest afgelopen zaterdag in de aflevering vóór de eindstrijd het veld ruimen. ,,Gedurende de aflevering begon me al het vermoeden te bekruipen dat toch iemand anders de mol is.’’