Sorry zeggen voor ‘Judas’-uitspraak? VVD-raadslid Rosenkamp uit Deventer peinst er niet over

In een ingezonden brief die maandag in de Stentor werd gepubliceerd stelde briefschrijver Marien van Schijndel dat het Rosenkamp zou sieren als hij zijn excuses zou aanbieden. Als gemeenteraadslid is Rosenkamp volgens Schijndel een rolmodel en zou hij niet zulke uitspraken mogen doen.

Waardeloos

Het VVD-raadslid zelf zegt Van Schijndel al lang te kennen. ,,Ik heb zijn brief gelezen en kan er alleen maar om lachen. Sorry zeggen ga ik echt niet doen. Ik voel mij nog steeds verraden. Geen hoogverraad misschien, maar wel sportief verraad. Het is toch knap waardeloos dat je na één seizoen je club verruilt voor de aartsrivaal. Ik ben niet alleen raadslid, maar ook mens en supporter van Go Ahead Eagles. In die zin zijn mijn uitspraken op sociale media ook geen officiële VVD-standpunten of iets dergelijks.”