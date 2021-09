Sowieso één, misschien wel twee zeldzame ‘ANWB-paddenstoelen’ uit Salland op monumentenlijst

Het is eind 2020 als boswachter Kees Jan Westra een opmerkelijke oproep in de Stentor doet: maak van de naoorlogse ‘paddenstoel’ in Haarle een monument. Dat was niet tegen dovenmansoren gericht. Erfgoedvereniging Heemschut werd getriggerd door de roep van Westra en dook in de geschiedenis van de paddenstoelen die je de weg wijzen naar omliggende dorpen. Toen bleek exact zo'n zelfde exemplaar ook in Holten te staan.