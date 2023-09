SP Deventer dreigt met rechter als flyeren op straat verboden blijft: ‘Dit is in strijd met de grondwet’

met video Voorbijgan­gers kijken verbaasd als Ab (94) en Jack op straat langslopen: 'Ik zag net een pony die werd uitgelaten’

Na jaren van rouw door het verlies van zijn vrouw en drie beste vrienden is de 94-jarige Ab Brouwer weer gelukkig. Dat komt door shetlandpony Jack, die dagelijks bij hem thuis komt. Samen verplaatsen ze zich van een weiland naar een bejaardentehuis in Deventer. Ab in zijn scootmobiel en Jack ernaast. ,,Dit is toch het mooiste wat er is?”