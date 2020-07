Spagaat rond Keolis uit Deventer: mag vervoerder aanbesteding houden na ‘busfraude’?

Mag vervoerder Keolis uit Deventer de gewonnen mega-aanbesteding van het busvervoer in onze regio houden na vermeende fraude? Daarover beslissen later vandaag de drie opdrachtgevende provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland. Het lijkt een onmogelijke spagaat. Wat zijn de gevolgen van de twee scenario’s en blijven de bussen rijden?

De laatste weken voerden de drie provincies koortsachtig overleg over het wel of niet intrekken van de busconcessie. Een complexe operatie, want moet Keolis boeten voor vermeende fraude die zij hebben gepleegd rond de gewonnen aanbesteding IJssel-Vecht?

Op het spel staan enorme financiële belangen, geloofwaardigheid en niet te vergeten: de reiziger. Want rijden er vanaf eind van het jaar nog bussen als de concessie wordt ingetrokken? Eind van de middag komt het verlossende antwoord.

Quote Het belang van de reiziger is weliswaar heel belangrijk, maar dat kan niet het enige zijn dat meespeelt. Dan kom je in Italiaanse toestanden terecht Wouter Stolwijk, Expert aanbestedingen

Het gaat niet om zomaar een aanbesteding: er is liefst 900 miljoen euro mee gemoeid. Keolis zou vanaf december tien jaar lang busvervoer uitvoeren in grofweg Midden-Overijssel, delen van de Veluwe en Lelystad.

Winnaar Keolis bestelde Chinese bussen

Keolis kwam vorig jaar zomer als winnaar uit de bus. Het vervoersbedrijf uit Deventer beloofde een bijna volledig elektrische vloot en ging in zee met twee busleveranciers. Het Chinese BYD kreeg de opdracht voor het fabriceren van 259 grote elektrische bussen. Het van oorsprong Nederlandse Ginaf zou ruim 50 elektrische buurtbussen bouwen.

Lees onder de foto meer over de twee scenario’s

Volledig scherm BYD bus voor Keolis voor de regio Orleans. © BYD Europe

De vervoerder kwam er eerder dit jaar achter dat hoogstaande medewerkers in het geheim afspraken hadden gemaakt met de busleveranciers. In het kort: de ‘frauduleuze’ afspraken gingen over leveringsgarantie van buurtbussen en het thema ‘circulariteit’ waaronder de garantie van accu’s. De provincies kozen voor Keolis, maar wisten niets van de geheime contracten met andere voorwaarden.

Keolis ontsloeg de twee betrokken medewerkers, deed intern onderzoek en maakte melding bij het Openbaar Ministerie. De provincies moeten nu beslissen of Keolis de concessie mag houden. Dit zijn de twee scenario’s:

Scenario 1: Keolis verliest de concessie In dit scenario beslissen de provincies om de gewonnen aanbesteding ongeldig te verklaren. Daarmee verliest Keolis in een klap een enorme opdracht. Volgens aanbestedingsexpert Wouter Stolwijk zijn er genoeg redenen om de concessie stop te zetten, hoewel de gevolgen voor de reiziger groot kunnen zijn. ,,Hoe eerlijk is het om een bedrijf dat zo’n fout heeft gemaakt hiermee weg te laten komen. Het belang van de reiziger is weliswaar heel belangrijk, maar dat kan niet het enige zijn dat meespeelt. Dan kom je in Italiaanse toestanden terecht.” In dit scenario zal de provincie de komende maanden alle zeilen bij moeten zetten om het busvervoer vanaf december door te laten gaan. De provincies zullen hierbij een noodconcessie in het leven moeten roepen, waarbij het voor de hand ligt dat de vervoerder die nu in het gebied rijdt – en dat is in grote delen ook Keolis – door moet gaan totdat de nieuwe aanbesteding een feit is. De juridische man van de provincie Overijssel schetste vorige week het gitzwarte scenario dat er uiteindelijk geen bussen rijden vanaf december.

Scenario 2: Keolis behoudt de concessie

Het belang van de reiziger is daarmee veiliggesteld. De vervoerder gaat vanaf december ‘gewoon’ rijden met de bussen. Keolis kwam zelf achter de onregelmatigheden en startte een intern onderzoek. Er zijn ook maatregelen genomen bij het bedrijf. Zo zijn de vlootmanager en directeur Richard Bruns ontslagen en is een ‘Verbeterplan Integriteit’ opgestart.

Die werkwijze pleit voor het bedrijf. ,,Dat klinkt als een geloofwaardig verhaal”, vindt aanbestedingsexpert Stolwijk. ,,Ik vergelijk het altijd met een beursgenoteerd bedrijf, daar daalt de beurskoers wanneer het management de zaakjes niet op orde heeft. Als ze adequate maatregelen hebben genomen geeft dat weer vertrouwen.”

Volgens Stolwijk speelt daarin ook de kwaliteit van het sterke bod van Keolis mee. ,,Keolis had verreweg het beste bod”, vertelde de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman vorig jaar. Daarbij zouden de exploitatielasten voor de provincies van bijna 1 miljard euro gelijk blijven, terwijl Keolis 15 procent meer dienstregelingsuren zou leveren met vrijwel een volledige elektrische vloot. Dat is meer dan waarop de provincie had gehoopt. ,,Dat is absoluut van groot belang voor de keuze.”

Er zit echter een groot nadeel aan. Concurrenten Connexxion, Arriva en EBS deden ook mee aan de aanbesteding. Zij zouden een rechtszaak kunnen starten of in beroep kunnen gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Via die weg kan de aanbesteding alsnog nietig worden verklaard.