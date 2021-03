Spanning voor Deventer lijsttrekker Caroline van der Plas (BBB): ‘Het is bizar, maar totally worth it’

Briefstem­bu­reau Deventer blij met nieuwe instruc­ties minister: ‘Ik snap heel goed dat je denkt: ik gooi alles in één envelop en stuur het op’

16 maart Van de ongeveer 6000 briefstemmen in Deventer moesten in eerste instantie zo’n 500 stuks ongeldig worden verklaard. Veel mensen hadden de instructies niet goed begrepen, bleek gisteren, waardoor de stemmen niet zouden meetellen. Vanmorgen liet demissionair minister Ollongren weten dat veel van deze stemmen alsnog geldig mogen worden verklaard. Bij het briefstembureau in Deventer vinden ze dat een wijs besluit: ,,Ik zou het vervelend vinden als het zou zijn afgestraft.’’