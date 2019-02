Spar City opent in Keizerstraat Deventer

Deventer krijgt een nieuwe supermarkt. Aan de Keizerstraat in het stadshart opent ondernemer Martijn ten Berge nog voor de zomer een Spar City. Ten Berge, zelf woonachtig in Deventer, heeft al twee vergelijkbare winkels in zowel Zutphen als Zwolle.

Ten Berge zegt dat alles zo goed als rond is. Hij wil zijn nieuwe winkel vestigen in het pand dat in gebruik was door Scheer & Foppen. Het wordt een supermarkt waar veel producten voor directe consumptie kunnen worden gehaald, zoals belegde broodjes en flesjes drinken, maar ook dagelijkse, verse boodschappen. De supermarkt krijgt een vloeroppervlakte van bijna 300 vierkante meter, volgens Ten Berge ongeveer net zo groot als zijn eerste zaak aan het Stationsplein in Zutphen. ,,We gaan ons in Deventer nog meer richten op de 2go-klanten, dat zijn de mensen die komen voor directe consumptie.”

Verbouwing

Volgens de supermarktondernemer moet het pand in één van de belangrijkste aanloopstraten van de stad volledig gestript worden voordat de verbouwing plaats kan vinden. Hij verwacht dat dit alles enkele maanden gaat duren. ,,Het is moeilijk te zeggen wanneer we open kunnen, maar we gaan ervan uit dat voor de zomer haalbaar is.”