Speciaal politieteam onderzoekt autobranden in Deventer

Meest duurzame Van der Valk hotel wordt gebouwd in Deventer

1 juni Mensen die de bedden in een van de 140 kamers willen testen moeten nog even geduld hebben. De bouw van het nieuwe Van der Valk-hotel in Deventer is weliswaar begonnen, maar begin 2020 gaat het open. Nog anderhalf jaar dus. Het is het meest duurzame Van der Valk-hotel tot nu toe. Zo moet het beroemde concern er bijvoorbeeld over nadenken hoe er gekookt gaat worden zonder gas.