Speciale app maakt reizen met ov mogelijk voor mensen die dat niet zelfstandig konden

Groot­scheep­se verkeers­con­tro­le bij Deventer

6:24 Op de Deventerstraat in Deventer, achter de carpoolplaats bij de A1, is een grootscheepse verkeerscontrole aan de gang. Onder anderen veel politie, onder wie een groot aantal agenten op de motor, is ingezet. De controle is om 14.00 uur begonnen en duurt tot 22.00 uur.