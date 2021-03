Speciale vlag moet bevrijding Deventer zichtbaar maken in coronajaar: ‘We moeten nog altijd dankbaar zijn’

De Tweede Wereldoorlog is nooit ver weg in Deventer. Iets minder dan 76 jaar geleden is de stad bevrijd door Canadese soldaten. Tijdens de oorlog hadden de Duitsers de Hanzestad volledig in hun greep. Maar begin april verzamelden Canadese troepen zich buiten Deventer. 10 april was het zover: de stad was, op de Worp en Knutteldorp na, weer vrij. Een van de laatste acties van de Duitsers was het opblazen van de Wilhelminabrug.