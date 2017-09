Specialistentekort dreigt voor ziekenhuizen in Noord- en Oost-Nederland

Ziekenhuizen in Noord- en Oost-Nederland komen in de problemen door een tekort aan medisch specialisten. Over vier jaar worden voor beide regio's samen nog maar 110 specialisten opgeleid. Dat zijn er te weinig. Wachttijden voor de patiënt zullen oplopen.

Nu mogen er in deze regio nog 225 artsen worden opgeleid tot specialist. Dat gebeurt in Gelderland en Overijssel alleen in het Zwolse Isala, het Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente (MST) en ZGT Almelo/Hengelo.

Halvering van dat aantal gaat volgens de Onderwijs en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland (OOR N & O) tot tekorten leiden. OOR N & O vindt daarom dat Den Haag moet ingrijpen en dat er een andere verdeling van opleidingsplaatsen moet komen. Kamerbreed is een motie aangenomen waarin de minister wordt aangespoord om de dreigende tekorten te voorkomen.

Oogartsen

,,We hebben nog niets van een oplossing gemerkt'', zegt voorzitter Ronald Trof van het medisch stafbestuur van ziekenhuis MST. Enschede heeft structureel met name te weinig oogartsen. Ook dermatologen zijn moeilijk te krijgen, zegt Trof. Consequentie hiervan is dat de wachttijden oplopen. ,,Maar daarnaast loopt het ziekenhuis inkomsten mis. Specialisten genereren omzet'', aldus Trof. Wat de verlaging van het aantal opleidingsplaatsen betekent voor Isala en het Deventer Ziekenhuis en de patiënten in het verzorgingsgebied is nog onduidelijk. Beide ziekenhuizen waren gisteren niet in staat te reageren.

Artsen uit andere regio's halen blijkt een probleem, ondanks werkloosheid onder jonge medici in andere delen van het land. Onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen naar gegevens van alle geregistreerde medisch specialisten over bijna 20 jaar wijst uit dat dokters het liefst blijven wonen in de regio waar ze worden opgeleid.

'Eigen kweek'

Artsen settelen zich vaak al tijdens de studie. Ziekenhuizen zijn dus afhankelijk van 'eigen kweek'.