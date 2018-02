Speel jezelf fit met online Deventer nabouwen

Het klinkt tegenstrijdig. Kinderen in beweging krijgen met een computerspel. Bij Sportbedrijf Deventer zijn ze ervan overtuigd dat het kan. Vier jaar lang is gewerkt aan Happy Life, een speciale server voor het immens populaire spel Minecraft. In een notendop: kinderen kunnen virtueel alleen verder komen door buiten hun benen te strekken.

Meer steden

De verwachtingen op het kantoor van de uitvoeringsorganisatie voor het Deventer sportbeleid zijn hooggespannen. Vierduizend acht- tot twaalfjarigen verwachten ze dit jaar aan zich te binden met het nieuwe project. En dat zijn enkel kinderen uit Deventer zelf. Soortgelijke initiatieven staan op de rol voor tenminste Enschede, Almelo en Zwolle, later mogelijk nog meer steden - alle gecoördineerd vanuit Deventer.

Quote We hebben het over dé manier om een grote groep kinderen te monitoren Aschwin Lankwarden, directeur Sportbedrijf Deventer "We hebben het over dé manier om een grote groep kinderen te monitoren en hun tegelijkertijd te prikkelen om meer naar buiten te gaan, om in beweging te komen - want daar gaat het ons om. Bovendien biedt het mogelijkheden om direct met kinderen te communiceren. Dan kun je denken aan voorlichting over gezonde voeding", zegt Aschwin Lankwarden, directeur van Sportbedrijf Deventer. "Er is lang aan dit project gewerkt, er zit een grote investering in."

Minecraft

Om Happy Life te begrijpen, is een korte uitleg nodig van Minecraft. Dit computerspel bestaat sinds 2011 en telt meer dan vijftig miljoen spelers wereldwijd, vooral jonge kinderen. Het spel lijkt op een soort LEGO in een virtuele wereld: spelers kunnen in de meest basale vorm - de zogenoemde creatieve modus - eindeloos bouwen met allerlei blokjes, zonder een vooraf vastgesteld doel. In de meest gespeelde modus, survival geheten, moeten de spelers op zoek naar grondstoffen om te kunnen overleven en te bouwen.

Volledig scherm Kraampjes waar kinderen Happy Coins kunnen kopen, op de nagebouwde Brink. © Sportbedrijf Deventer

"We hebben voor Happy Life een Minecraft-server opgezet waar kinderen worden uitgenodigd om zelf hun eigen woonomgeving na te bouwen", zegt Mark Wuestman, projectleider van Happy Life. "Van de Adelaarshorst tot De Scheg. Samen bouwen ze aan een virtueel Deventer. Ze hoeven geen grondstoffen te verzamelen om aan de slag te kunnen, maar hebben speciale Happy Coins nodig. Die muntjes kunnen ze alleen verdienen door te bewegen, buiten in de echte wereld. Hoe meer stappen ze zetten, hoe meer ze kunnen bouwen."

Gezond gedrag

Quote Hoe meer stappen ze zetten, hoe meer ze kunnen bouwen. Mark Wuestman, projectleider Happy Life Happy Life draait om gamification, een concept waarbij spelelementen worden gebruikt om mensen ergens toe te zetten - in dit geval letterlijk tot goed en gezond gedrag. "Om te kunnen meten hoeveel de kinderen hebben gelopen of gefietst, hebben ze een Happy Life-app nodig op hun mobiele telefoon. Die app kan het aantal stappen en fietskilometers tellen, waarna ze beloond worden met Happy Coins. Met de coins kunnen ze op de Minecraft-server bouwmaterialen kopen."

Kinderen hebben dus een telefoon nodig én Minecraft. Volgens directeur Lankwarden geen probleem. "We hebben grondig onderzoek gedaan. Minecraft is de meest gespeelde game onder jongeren tot 12 jaar. Deventer telt zo'n 6.000 kinderen tussen de acht en twaalf jaar. Daarvan denken we er zo'n 4.000 te kunnen bereiken. We verwachten dat een plaatselijke online community ontstaat, een digitale gemeenschap. De jongeren sporen elkaar aan om het spel ook te spelen."

Concept