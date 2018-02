'Speelgoedmuseum alleen succes in Masterplan Brink'

Vanavond spreekt de gemeenteraad voor het eerste over het langverwachte plan voor een vernieuwd Speelgoedmuseum. Dat moet komen in het oude kantongerecht in pand Brink 11 en deels in Brink 12. Museumorganisatie Deventer Verhaal wil ook aanpalende pand Brink 10 er mogelijk bij betrekken.

Het plan is volgens Gorion 'mooi, goed doordacht en vol energie: een voorwaarde om überhaupt iets van de grond te kijken'. Knoop toetste eerder op verzoek van de gemeente de haalbaarheid van het museum. Het is haalbaar, maar er zijn nog tal van haken en ogen aan het plan.

Wens

Knoop gaf een dag voor de raadsvergadering op een A4-tje in een paar punten nog een soort waarschuwing af. Zo stelt hij dat een nationaal Speelgoedmuseum, de wens van Deventer, alleen mogelijk is op de middellange termijn en als er meer duidelijk is over andere plannen op de Brink. Genoemd werd eerder een kunsthal in de oude bibliotheek.

Knoop noemt verder de raming van 100.000 bezoekers 'te optimistisch'. Afgelopen jaar kwamen naar het Speelgoedmuseum maar 27.000 bezoekers. Verder geeft hij aan dat een historisch gebouwd, zoals Brink 11-12, niet de meest ideale locatie is voor het runnen van een museum dat niet zoveel met die historie te maken heeft.

Waarschuwen

Het lijkt erop dat Knoop de raad wil waarschuwen. ,,Nou, het was meer bedoeld om de raad nog wat voor de vergadering mee te geven'', zegt Knoop. ,,Ik kan er niet zelf bij aanwezig zijn, mogelijk spreek ik via Skype de raad nog toe.''

Ook de Verening Vrienden van de Binnenstad roert zich over het Speelgoedmuseum. Ook zij zijn enthousiast over het plan, maar hebben ook flinke bedenkingen. Zo wijzen ze net als Gordion op de beperkte ruimte in Brink 11-12. Er is maar 188 vierkante meter voor de vaste collectie van het Speelgoedmuseum.

Vraagtekens