Speelgoedmuseum: college ‘shopt’ met cijfers

Gradus (48) uit Zwolle gaat gratis naar poppodia in Zwolle, Deventer, Hellen­doorn en Hengelo

5 november Gradus van de Kamp (48) uit Zwolle heeft het Golden Ticket gewonnen in de actie ‘Live Beast From The East’. Dat betekent dat hij en een introducé een jaar lang gratis naar alle concerten in poppodia Burgerweeshuis (Deventer), Metropool (Hengelo) en Hedon (Zwolle) mogen én twee gratis VIP-kaarten krijgen voor het festival Dauwpop. Gradus is er blij mee, hij moest financieel een stapje terugdoen om zijn verloofde te laten studeren.