Speelgoedmuseum in Deventer haalt opgelucht adem: bezuiniging teruggedraaid én meer bezoekers

Een meevaller voor het Speelgoedmuseum in Deventer. De geplande bezuiniging van 40.000 euro per jaar is teruggedraaid. Ewout van der Horst van museumorganisatie Deventer Verhaal is opgetogen, ook omdat het vernieuwde museum na een ingrijpende verbouwing op meer bezoekers lijkt af te stevenen. ,,Dit kunnen we goed gebruiken.”