Speeltuinen Deventer staan op omvallen door corona

Met je vrienden bij elkaar zitten? Wil je zingen? Zo gaat Go Ahead Eagles de toegangs­kaar­ten verdelen

21 juli Supporters van Go Ahead Eagles moeten verplicht een enquête invullen als ze in coronatijd een wedstrijd van de club uit Deventer willen bezoeken. Go Ahead Eagles wil zo in kaart brengen wie er naar het stadion willen, onder welke voorwaarden en met wie. Tijdens thuiswedstrijden is er plek voor minder dan de helft van de seizoenkaarthouders.