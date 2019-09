Spektakel op Dorpsfeest Diepenveen: NK Drone Race

Drone racen is inmiddels uitgegroeid en de Nederlandse top meldt zich dit weekend in Diepenveen. De wedstrijd is het sluitstuk van het seizoen, zodat in Diepenveen de Nederlands Kampioen bekend wordt.

Bij toeval landt het drone-spektakel in Diepenveen, meldt Jasper Smit van de organisatie van het dorpsfeest. ,,Ik zag een tijdje geleden bij Nieuw Rande twee dronevliegers bezig’’, aldus Smit. ,,We raakten aan de praat en gaandeweg bleek dat men voor de NK-wedstrijden nog een locatie zocht. Liefst eentje waar veel publiek op afkomt. Voor het dorpsfeest is dit een mooie toevoeging aan het programma. Win-win dus.’’

Geintje

Het drone racen is een nieuw onderdeel in het volle programma op en rond de ijsbaan aan de Schapenzandweg, dat met veel activiteiten vermaak biedt voor jong en oud. Inclusief een mini-kermis. Het driedaagse Dorpsfeest, dat vandaag (vrijdag) begint, beleeft de zesde editie. Het evenement kwam tot leven nadat Diepenveen – in tegenstelling tot veel andere dorpen in de regio – geen dorpsfeest had. Smit: ,,Met een aantal mensen opperden we destijds meer als geintje om de organisatie op te pakken. Dat werd al meteen serieus. Als je dan nu vijf jaar verder ziet hoe het dorpsfeest tot een blijvertje is uitgegroeid en aanslaat, dat is mooi en daar doe je het voor.‘’