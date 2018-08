Spelen in de modder en knuffelen met biggen in Bathmen

De 75ste minuut Go Ahead Eagles is voor overleden Gé Voortman

8 augustus De supporters van voetbalclub Go Ahead Eagles dragen de 75ste minuut van de oefenwedstrijd Go Ahead Eagles-Sparta vrijdagavond op aan de vorige week overleden Gé Voortman. Daartoe roept de B-side op via social media. Dus een kwartier voor het einde van de wedstrijd klinkt een hartelijk applaus, wellicht gevolgd door You Never Walk Alone.