Speler (40) onwel bij sv Colmschate, reanimatie op het veld

De man zakte even na acht uur vanavond opeens in elkaar op het veld. ,,We hebben direct 112 gebeld en twee van onze mensen zijn met de AED met de reanimatie begonnen", zegt de hoorbaar ontstelde Peter Janssen, voorzitter van sv Colmschate. ,,We hebben alle mensen die het hebben zien gebeuren nadien bij elkaar geroepen in het clubhuis en hebben voor slachtofferhulp gezorgd. Dit heeft grote impact op iedereen die er vanavond bij was." Janssen was niet bekend met de huidige gezondheidstoestand van de 40-jarige speler.

Politie verbijsterd

De reanimatie kreeg voor de agenten van het politiekorps Deventer nog een wrang staartje. Een anonieme passant meende dat het nodig was om achter een van de buiten het terrein staande politiewagens een briefje te plakken met de tekst ,,Boete 50 euro fout parkeren". Via de Facebookpagina uiten mensen hun ontsteltenis over deze actie. Een fotograaf die reageerde op de 112-melding, is ook verbijsterd over dit vreemde briefje. ,,De politiewagens hadden zwaailichten aan. Vanaf de plek waar dit briefje achter de ruit gestopt is was te zien dat iedereen in rep en roer was op het voetbalveld. Ook waren er ambulances. Je snapt dan niet hoe iemand zoiets kan doen!".