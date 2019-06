Speuren naar afkoeling voor Buddy in Deventer

Uitbreiding losloopgebied

Ze pleit daarom voor een ruimer losloopgebied aan de IJssel. Daar had ze al eens een gesprek over met de gemeente Deventer. ,,Wat we in Deventer aan losloopgebied voor honden hebben is een behoorlijke faciliteit. Het uitbreiden van dit hondenlosloopgebied is erg lastig. We hebben te maken met beheerplannen, daar moet je als gemeente aan voldoen, bijvoorbeeld Natura 2000. Dat maakt dat deze locatie eigenlijk niet uitgebreid kan worden’’, zegt gemeentewoordvoerder Gideon Burgers. Wel is de gemeente bereid opnieuw met Looijenga in gesprek te gaan. ,,We kunnen het alleen niet mooier maken dan het is.’’