‘Speurneus’ voorkomt uitslaande bosbrand Schalkhaar

Het was van meerdere kanten een lastige klus voor de brandweer. Zo was er bij aankomst rond drie uur 's middags nog steeds geen rook of vuur te zien vanuit het bosperceel, maar wel een behoorlijke penetrante brandlucht te ruiken. Een drone - geleend van een persfotograaf - bracht wat dat betreft uitkomst.

Pad versperd

Blikken bier

Het duurde door al die ongemakken uiteindelijk tot het eind van middag om het vuur onder controle te krijgen. Hoe de brand ontstaan is, is nog niet helemaal duidelijk. Wellicht is er sprake is van bewuste brandstichting, maar het kan ook zijn dat een kampvuur eerder vandaag of gisteravond niet goed is uitgemaakt en is blijven smeulen. Wel lagen er meerdere blikken bier bij de plek waar het vuur is ontstaan.