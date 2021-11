Spitsuur bij kinderopvangen in Deventer: ‘Wachtlijsten zijn echt enorm’

Net bevallen van een prachtige zoon of dochter en op zoek naar kinderopvang? Dat kan in Deventer wel even duren. De wachtlijsten lopen op, merken de opvanglocaties. Ellen Weerheijm, eigenaresse van Bubbels, roept op de groepen in de opvang te vergroten. ,,Tot volgend jaar zomer zitten we vol.’’