Spookrijdende verdachten klappen op politiewagen op A1 bij Deventer-Oost

video & updateTwee agenten zijn vanochtend lichtgewond geraakt nadat spookrijdende verdachten van een inbraak frontaal in botsing kwamen met een politiewagen. De verdachten reden tegen het verkeer in op de A1 bij Deventer toen ze op de politiewagen klapten. Het duo is behoorlijk gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politiemannen leken licht gewond, maar één van hen is later zaterdagochtend toch opgenomen in een ziekenhuis met nek- en hoofdklachten.

De politie ging vanochtend vroeg af op een melding van een inbraak in een supermarkt in Delden. De twee verdachten hadden het volgens de politie waarschijnlijk voorzien op de sigaretten, maar werden gehinderd door een rooksysteem. Dit systeem verspreidt rook tijdens een inbraak, waardoor de overvallers niets meer zien.

De twee mannen, 28 en 24 jaar oud en allebei uit Den Haag, gingen er in de auto vandoor toen agenten ze probeerden aan te houden. Daarna volgde een achtervolging van een uur door de regio Gelderland. Met acht politievoertuigen werd geprobeerd de verdachten aan te houden. Toen de mannen in de verkeerde richting de A1 opreden kwamen ze in botsing met een politieauto.

Politiewoordvoerder Chantal Westerhoff: ,,Het was echt een levensgevaarlijke actie, om al spookrijdend op de snelweg te proberen aan ons te ontsnappen. Dat was ook het moment dat wij de achtervolging staakten. Dat werd te gevaarlijk.”

Onderzoek

De politie houdt er rekening me dat de verdachten ook bij andere sigarettenkraken betrokken zijn in de regio, maar ook verder daarbuiten. Ook is het denkbaar dat zij deel uitmaken van een bende, die al dan niet in wisselende samenstelling supermarkt-roven uitvoeren. Donderdag was er ook een kraak in Borne. In november vond een sigarettenroof plaats in Enter. Daar werd gebruik gemaakt van hetzelfde type VW Golf.

,,De manier van werken was telkens wel het zelfde. Ze zijn flink gemaskerd. Slaan met een moker een ruit in van de deur, gooien zoveel mogelijk sigaretten in een dekbedhoes en in twee minuten tijd staan ze weer buiten. Hun vluchtauto is zwaar beschadigd, maar met onderzoek kunnen we mogelijk nog wel aantonen of deze wagen betrokken is geweest bij andere misdrijven.”

In Delden ging het rond 4.00 in de ochtend in elk geval mis bij de Albert Heijn aan de Kolk. De laatste was gisteren in een supermarkt in Borne, waar sigaretten zijn meegenomen. De politie onderzoekt of het om dezelfde verdachten gaat. Iets voor 9.30 uur werd de weg weer vrijgegeven.

Mistmachine

Veel kans hadden de daders overigens niet, want na het sneuvelen van de ruit gingen alle alarmbellen af en stond de winkel binnen no-time vol rook. „Bij de servicebalie en ter hoogte van de ING-pinautomaat in de supermarkt hangen twee mistmachines”, vertelt Bekman. „Zo'n machine blaast een minuut lang rook. Binnen een paar seconden zie je al niks meer.”

Bekijk hieronder de beelden.

Volledig scherm © News United / Jan Willem Klein Horstman