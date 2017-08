Spoor en N348 blijven belemmering voor fietser

video De Blauwe Engel tuft eenmalig door de regio: ‘Deze trein is een fenomeen'

22 augustus De historische trein De Blauwe Engel tufte dinsdag van het Spoorwegmuseum in Utrecht via onder andere Zwolle en Wijhe naar Almelo. Daar doet de antieke trein de komende weken dienst als decorstuk in de musical Het Verzet Kraakt. Aan boord zaten onder meer acteurs, het Overijsselse college van Gedeputeerde Staten, Peter Paul de Winter (Spoorwegmuseum), Susi Zijderveld (NS) en producent Gerard Cornelisse van de musical.