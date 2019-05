Spoorbrugtrap Deventer krijgt bijzondere schildering en is daarom even afgesloten

Streetartist Danny Rumbl gaat in het weekeinde van 18 mei de spoorbrugtrap van Deventer van een bijzondere schildering voorzien. Het gaat om de betonnen trap aan de spoorbrug over de IJssel, langs het Zwarte Pad. De trap komt uit in de uiterwaarden van Natuurpark Deventer IJsseloevers (Ossenwaard). De trap is tijdens de werkzaamheden gesloten.

Publiek is welkom om de streetartist aan het werk te zien. De schildering is vanaf eind mei aan beide kanten van de IJssel te bewonderen. Ook wel een ‘street art mural’ of muurschildering genoemd. De schildering is onderdeel van het project Natuurpark Deventer IJsseloevers, het natuurgebied rond de IJssel.

De spoorbrugtrap is voor de werkzaamheden twee weekenden gesloten. Het weekend van 11 en 12 mei in verband met voorbereidende werkzaamheden. Een week later van 17 tot en met 20 mei als de streetartist aan het werk is. Natuurpark Deventer IJsseloevers is te bereiken via de ingang aan de achterzijde van het IJsselhotel.