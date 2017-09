Spoorloper verstoort kort treinverkeer rond Deventer

De Fockert redt punt voor beloften GA Eagles in eerste duel van seizoen

20:28 Waar de hoofdmacht van Go Ahead Eagles in de Jupiler League al drie duels op rij een 1-1 gelijkspel op de borden brengt, volgden de beloften dat voorbeeld maandagavond. De jonge Deventer formatie speelde in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen een slechte eerste helft tegen FC Dordrecht, maar herstelde zich na rust. Doelman Maarten de Fockert was de uitblinker aan Deventer zijde.