Spoorloper verstoort treinverkeer tussen Deventer en Zwolle

Wie wil een sekswerk­plek in Deventer?

12:45 Is er behoefte aan legale sekswerkplekken in Deventer?, vraagt D66-raadslid Eva Sipman zich af. Er zijn genoeg mensen die vanuit bijvoorbeeld hun woning betaalde seks aanbieden. Maar het is illegaal. Tegelijkertijd zijn de ramen op de Bokkingshang grotendeels leeg en Club Isabelle is gesloten. Sinds de prostitutie uit de illegaliteit is gehaald, is het werk in een nog schimmiger circuit terechtgekomen, vindt Sipman.