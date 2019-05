Sport- en speelhal in Deventer komt er, maar klimhal is nog de vraag

poll Hoe heilig is de zondags­rust? ‘De wereld slaat op hol’

11:57 Koopzondagen verspreiden zich als een olievlek, zelfs in gelovige gemeenten in deze regio. Ook pakjesbezorgers, buslijnen en festivals tornen aan de dag des Heren. Dominee H. Zweistra, predikant in Staphorst, vreest voor de zondagsrust. ,,Er is sprake van ontheiliging.’’