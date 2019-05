Sportbedrijf werkt toe naar rookvrije sportparken in Deventer

Sportparken in Deventer moeten op termijn allemaal rookvrij zijn. Dat is het streven van Sportbedrijf Deventer, dat de komende maanden bij clubs bijeenkomsten belegt om het roken te ontmoedigen.

Het roken wordt langzaam verbannen uit het dagelijks leven en daar hoort volgens het Sportbedrijf ook een rookvrije sportpark bij. ,,We spreken uit dat iedereen een gezonde leefstijl moet hebben. Roken past niet bij lekker sport en bewegen’’, zegt Meriel Hendriks van Sportbedrijf Deventer.

Stoptober

In aanloop naar ‘Stoptober’, een initiatief van KWF Kankerbestrijding dat mensen in oktober aanspoort een maand lang te stoppen met roken, trekt het sportbedrijf langs verschillende verenigingen in Deventer. ,,We leggen uit hoe mensen kunnen stoppen met roken, bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden. En we geven andere voorbeelden.’’

Hendriks benadrukt dat er (nog) geen boetes worden uitgedeeld als een sportpark binnen een bepaalde termijn niet rookvrij is. ,,We volgen het landelijke preventieakkoord, waarin ook alcohol bij sportclubs ontmoedigd wordt. Er hangen nog geen prestatie-afspraken aan vast. Het streven is vooral om van Deventer een gezonde gemeente te maken.’’

