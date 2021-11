Sportclub Deventer houdt broek op met eigen jongens en speelt Koninlijke UD aan flarden

Bewoners Bloemen­kamp vrezen na handrei­king tóch voor nieuwe woning in Gorssel: ‘VGZ komt belofte niet na’

De redding leek nabij, maar bewoners van de Bloemenkamp in Gorssel voelen zich met een kluitje in het riet gestuurd. De woningcorporatie waarvan zij huren, reikte begin oktober de helpende hand met vervangende woningen in Gorssel voor de bewoners van het gebouw. Dat wordt eind 2023 gesloopt om plaats te maken voor woningen in het ‘duurdere segment’.

4 november