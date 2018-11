Sportclubs willen wel afval scheiden, maar doen het niet

Vrijwilliger Herman Bril trekt een grote grijze container open op het sportcomplex van SV Schalkhaar. Allerlei soorten afval liggen er door elkaar: etensresten, karton en papier, restafval en vooral veel plastic verpakkingsmateriaal. Alles gaat nu in één container, want afval scheiden is bij SV Schalkhaar niet mogelijk – net als bij de meeste andere sportverenigingen in Nederland. Bril steekt daarom maar zelf de handen uit de mouwen om het afval te sorteren. ,,Dat doe ik iedere maandag samen met een groepje vrijwilligers. Het plastic stoppen we in zakken en nemen we mee naar huis.” Zo is de club toch nog duurzaam bezig.