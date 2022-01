Sportclubs wringen zich in bochten om jeugd te laten bewegen: ‘Weer terug het buitenveld op’

VIDEO Kerstboom eruit en plant erin, maar hoe doe je dat in lockdown? Mariëlle uit Deventer heeft het antwoord

Het is dat onvermijdelijke moment: dat je de kerstboom uit de kamer sleurt en er ineens die lege plek is. De bloemistenbranche roept al jaren: boom eruit, plant erin! Maar hoe gaat dat in deze lockdown? Een plant is nou niet bepaald het product dat je even online bestelt en in een doosje thuis laat bezorgen.

7 januari