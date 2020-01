Sportcomplex Achterhoek zo goed als rookvrij in aanloop naar rookverbod in 2025

Als verenigingen apart zijn ze niet uniek. Er zijn meer sportverenigingen die de sigaret al compleet in de ban hebben gedaan. Maar dat het complete terrein rookvrij is, dat is wel nieuw in Deventer, stelt accommodatie-bestuurder Herman Jager van Kon. UD. Al hebben de vier nog wel een beetje hun eigen regels in de avond- en weekeinde-uren om de echte verstokte leden te vriend te houden. Waar DHV strikte regels heeft, en ook UD stelt dat door de weeks nergens meer gerookt mag worden, laat Colmschate het na acht uur ’s avonds ook door de weeks oogluikend toe. Salland volgt de lijn van UD.

Niet wachten op 2025

,,Je moet er samen een weg in vinden. Daarom noemen we het ook uitdrukkelijk ‘op weg naar een rookvrije generatie’. Per 2025 is het verplicht, wij willen daar niet op wachten en een signaal afgeven. DHV en Colmschate hadden deze regelingen al, wij sluiten nu aan. Op zaterdag na half drie en op zondag mag er wel gerookt worden, maar dan alleen in de gedoogzone. In ons geval betekent dat onder het balkon.”