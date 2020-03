Sporten voor een spiegel die terugpraat

Achterhoe­ker Lucassen op weg naar eerste basisplek bij GA Eagles; Corboz niet tegen Graafschap

13:17 Maël Corboz komt zondag niet in actie als Go Ahead Eagles het in eigen huis opneemt tegen De Graafschap. De Amerikaanse middenvelder kampt met een kneuzing aan de enkel en is nog niet fit genoeg om in actie te komen.