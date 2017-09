Sporthallen bomvol, Deventer zaalsportverenigingen vrezen versplintering

De gemeente Deventer gaat inventariseren of het nodig is maatregelen te treffen voor de sporthallen. Zaalsportverenigingen lopen tegen bomvolle sporthallen aan op zaterdagen en doordeweekse avonden, waardoor zaalsportverenigingen uit Deventer moeten uitwijken en de angst voor versplintering binnen de vereniging zien groeien. "Een beeld dat we herkennen", laat Siebren de Noord namens de gemeente Deventer weten. "We gaan starten om alles op een rijtje te zetten. Hoe zit het met de capaciteit enerzijds en de vraag anderzijds. Erna zal blijken of we maatregelen moeten gaan treffen."

Noodzaak

De handbal van SV Schalkhaar moet zo noodgedwongen uitwijken naar onder meer Haarle en de volleyballers van Avior trainen in maar liefst tien verschillende hallen. "Voor het eerst kunnen we dit jaar niet meer voor al onze wedstrijden terecht in de sporthal van Schalkhaar", baalt Nico de Haan, voorzitter van de handbalafdeling van SV Schalkhaar, van de nieuwe situatie. "Wij hebben dit jaar een paar teams meer. Dit terwijl de sporthal afgelopen jaar al bomvol zat. We kunnen dus niet anders dan uitwijken." Zo spelen de handbalsters hun wedstrijden aankomend seizoen ook in sporthal Keizerslanden, De Kroon en zelfs in de sporthal van Haarle. "In Deventer konden we niet meer terecht, dus spelen we dit seizoen voor het eerst zelfs in Haarle een thuiswedstrijd. Dat komt de samenhang van de vereniging allemaal niet ten goede. Je wil als vereniging bij elkaar spelen."

Een probleem waar bijvoorbeeld ook Avior tegenaan loopt, dat na de fusie tussen DeVolCo en SVS in maar liefst tien verschillende sportzalen traint. "We kunnen alles nog rond krijgen, maar de situatie is verre van ideaal", laat voorzitter John Dommerholt weten. "We spelen onze wedstrijden nu in twee hallen en het is geen geheim dat we alles in één hal willen hebben."

Sportbedrijf Deventer, verantwoordelijk voor de exploitatie van circa 30 sportaccommodaties in

Puzzel