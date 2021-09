SPORTPROGRAMMA: Gemeentelijke derby in Barchem, eredivisionisten Kwiek en BZC beginnen aan de competitie

Tour de Boer: Mountainbi­ker hoort problemen van Deventer boeren aan en brengt spierziek­te onder de aandacht

16:27 700 kilometer mountainbiken door weer en wind, om geld op te halen voor de spierziekte Duchenne. Robert Polinder, uit Kampen, legt deze tocht af in zeven dagen. Het eindpunt is de Vaalserberg in Zuid-Limburg. Onderweg maakt Polinder tussenstops bij boeren, om meer te leren over de wet- en regelgeving waar zij mee te maken hebben. Woensdag zat hij aan de pannenkoeken in Deventer, op de boerderij van Geertjan Kloosterboer.