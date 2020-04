Sportschool Deventer is klaar voor versoepelde maatregelen: ‘Risico op besmetting minimaliseren’

Met enige spanning kijkt Lars Fridrichs van Sportcentrum Fit & Fun vanavond naar de persconferentie van Mark Rutte, maar hij laat zich niet overvallen door de boodschap die wordt uitgedragen. Met een rolmaat is hij al dagen in de weer om zich voor te bereiden op ‘fase 1', zoals hij het noemt.

De sportschool mag dan gesloten zijn, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Integendeel, op de locaties in Eerbeek, Twello en Deventer is volgens Fridrichs genoeg te doen. ,,We zetten apparatuur op gepaste afstand van elkaar. En we zijn volop bezig met onderhoud, schilderwerk, en het nakijken van apparatuur. Normaal voer je ook onderhoud uit, maar nu lopen we alles extra goed na.’’

Van fase 0 naar fase 1

Door het volgen van het nieuws en het lezen van nieuwsbrieven van de branchevereniging heeft de mede-eigenaar wel een vermoeden welke kant het na vanavond op gaat. ,,Nu verkeren we nog in fase 0, met een volledige sluiting. Maar ik denk dat we na fase 1 gaan. Dat betekent met een maximum aantal mensen in een zaal. En regels rond het bezoek. Dus geen gebruik van kleedkamers en de sauna's even dicht. Een schoenenwissel is misschien net nog mogelijk, maar douchen of de sauna in kan echt niet.’’

Vaste klantenkring

Het sportcentrum in Eerbeek, Twello en Deventer merkt dat leden vooralsnog erg loyaal zijn. Fridrichs: ,,Iedere klant heeft een e-mail gehad met het aanbod van een compensatieregeling en veel klanten geven aan gewoon door te willen betalen. We hebben een grote vaste klantenkring, slechts een klein deel heeft aangegeven te willen stoppen.’’