Sportschool Wellfit in Deventer stopt: te weinig leden

Volgens Enida Akdeniz hebben meerdere factoren een rol gespeeld in het besluit te stoppen met Wellfit. Een factor is het uitblijven van de gehoopte groei in ledental. ,,We zijn in februari 2017 als bestuurders ingestapt, omdat we veel potentie in Wellfit zagen. Ondanks acties op Facebook en Instagram bleef het ledental steken op ruim 500, terwijl we er minimaal 800 nodig hebben om deze sportschool rendabel te kunnen maken.”