Sportvereniging ABS Bathmen op slot wegens coronacijfers: alle wedstrijden en trainingen afgelast

Vanmiddag vond er crisisoverleg plaats met onder meer de burgemeester, veiligheidscoördinator, GGD en ABS zelf. Daar is de conclusie getrokken dat de vereniging ervoor wil zorgen dat mensen zoveel mogelijk thuis gaan blijven en niet bij elkaar komen in groepen.

En daarom is besloten om alle uit- en thuiswedstrijden van ABS tot en met in ieder geval zondag 11 oktober niet door te laten gaan. Bij de sportvereniging in Bathmen worden onder meer voetbal, volleybal, handbal en badminton beoefend. Ook alle trainingen gaan tot en met zondag 11 oktober niet door.

Moeilijk

,,Dit is natuurlijk best een moeilijke beslissing", laat voorzitter Willem Berends in een reactie weten. ,,Wij zijn een sportvereniging en willen graag sporten. Maar als er te veel besmettingen zijn of er extra besmettingen bij gaan komen, kun je ook niet sporten. Hoe moeilijk en vervelend het ook is, we moeten eerst zorgen dat het weer tot rust gaat komen.”