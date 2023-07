Spullen spoorloos bij failliet bedrijf uit Dalfsen, gedupeerden Marita en Dajenne 'in shock’

Uitgever kan nog uren doorpraten over A.L. Snijders: ‘Maar beter sluit je dit artikel met een nieuw verhaal van hem af’

Twee jaar na zijn dood is als eerbetoon het laatste werk van A.L. Snijders gebundeld in Oh the world, Ah the world. De grote schrijver van korte verhalen, die woonde in Klein Dochteren, overleed op een mystieke wijze. Zijn uitgever Paul Abels herdenkt hem met een lach.