Spullen voor brandbom lagen ‘toevallig’ op bank bij Deventenaar

Sarcastisch

En het dreigende app-bericht dan? Oh, dat was sarcastisch bedoeld, dat snapte de ontvanger later ook wel. Die had namelijk die dag, 24 december vorig jaar, wel vijftig keer contact gezocht om samen ‘wat te gaan verkopen’. Wat, vroeg de rechter? ‘Zwijgrecht’ was de directe reactie. Om eraan toe te voegen dat ‘het’ drie- tot vierduizend euro waard was. Hij was het gezeur zat, had er helemaal geen zin in na dagen van coke-gebruik vandaar zijn grapje. Jammer dat de politie haar werk niet goed heeft gedaan en de ontvanger van het app-berichtje niet heeft opgespoord. De dag ervoor zou de man zijn vriendin van destijds hebben mishandeld, maar ook dat was zwaar overdreven: zij gaf hem ook wel eens een klap. Nu is het uit tussen de twee.