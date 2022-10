Staat de mooiste boom van Nederland langs de IJssel in Deventer? ‘Met dank aan Napoleon’

Verdwenen bus tussen Borculo en Deventer is terug, scholier Kiek (15) is blij: ‘Geen regenrit­jes meer op de fiets’

De rechtstreekse bus van Deventer naar Lochem en Borculo was lange tijd vanzelfsprekend, maar verdween in december vorig jaar. Een jaar én veel protesten later keert ‘lijn 56' terug. Een ‘goede stap vooruit’, zeggen betrokkenen. Ook scholieren maakten veelvuldig gebruik van de bus. ,,Fijn dat we die straks weer achter de hand hebben.’’

5 oktober