Staatsliedenkwartier Zutphen meest inbraakgevoelig in deze regio

Wie in het centrum van Lochem, de wijk Keizerslanden in Deventer, het centrum van Deventer of het Staatsliedenkwartier van Zutphen woont, loopt in deze regio de grootste kans op een inbraak in huis. Dat blijkt uit de Inbraakbarometer , die verzekeringsmaatschappij Interpolis online heeft gezet.

Niet alleen het aantal inbraken dat al gepleegd werd in een buurt is een graadmeter, maar ook het soort huis, de gezinssamenstelling, de plek in de wijk en de leeftijd van de bewoners speelt een belangrijke rol. Gezinnen met jonge kinderen en ouderen tussen de 85 en 90 jaar hebben een verhoogd risico. Hoekhuizen zijn ook gewild en dus zijn wijken met kleine huizenblokken en relatief veel hoekwoningen populair bij inbrekers.

Door de eigen postcode in te voeren (alleen het getal) kan iedere inwoner zien hoe groot de kans is dat er in die buurt wordt ingebroken. Ook is terug te vinden hoe vaak er de afgelopen drie maanden in dat postcodegebied is ingebroken.

Staatsliedenkwartier

Het Staatsliedenkwartier in Zutphen heeft de twijfelachtige eer het meest bezocht te worden door inbrekers. Daar gebeurde dat in de afgelopen drie maanden elf keer.

In Keizerslanden in Deventer was het zes keer raak met een inbraak of een poging daartoe in juli, augustus en september. De wijk staat te boek met de risicofactor 'hoog’. In het centrum werd vier keer ingebroken en werd twee keer een poging gedaan. In heel Deventer was het 39 keer raak.

Dorpen

In Lochem en Zutphen zijn ook de centra veel bezocht door criminelen. In Lochem werd 9 keer ingebroken, in heel Zutphen gebeurde dat 25 keer.