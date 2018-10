Staatssecretaris over Zwolse promovideo: 'Ik snap dat het soms een beetje zeer doet'

De tuin van Eag­les-fan Joop (71) is plots een attractie

8:33 Fotograferende Japanners heeft Joop Dommerholt (71) nog niet voorbij zien komen, maar voor passanten is zijn tuin aan de Schipbeeksweg in Bathmen wel een bezienswaardigheid geworden. ‘Ooit moest er een adelaar in mijn tuin komen. Nu is het zover.’