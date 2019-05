Stadion Go Ahead Eagles volgend seizoen gedeeltelijke rookvrij

In het stadion van Go Ahead Eagles mag vanaf volgend seizoen in 3 van de 23 vakken niet gerookt worden. De club zegt daarmee tegemoet te komen aan een al langer bestaande wens onder supporters die hinder ondervinden van rook op de tribune.

Het gaat om de Vakken 10 en 17 (IJsseltribune) en 22 (Leo Halle Tribune). Vak 22 is een Kidsclubvak. Vak 10 (familievak IJsseltribune) en Vak 17 bevinden zich aan de zijkanten van de IJsseltribune en hebben de minste seizoenkaarthouders. Hierdoor is er genoeg ruimte voor supporters die in een niet-rokersvak willen zitten.

Volledig stadion rookvrij

Voor de club is het nu nog geen optie om het volledige stadion rookvrij te maken. ,,Wat de toekomst brengt op dit gebied is ongewis. Niet alleen bij ons, maar ook bijvoorbeeld landelijk. Daar wachten wij ook niet op, door komend seizoen deze ontwikkeling door te voeren’’, zegt woordvoerder Wouter Rutgers. Dat er voor drie vakken gekozen is, heeft ook met handhaving te maken. ,,Dit is behapbaar. Maar we doen ook een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van bezoekers om die vakken ook echt niet te roken.’’

Supporters die al een seizoenkaart hebben besteld voor vak 10, 17 of 22 en toch willen roken, kunnen bij de club een verplaatsingsverzoek indienen. Die wordt met voorrang behandeld.

