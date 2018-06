Stadionmuur Adelaarshorst voorlopig nog niet hersteld

Turkse Kracht: wij gaan gemeente Deventer terugbeta­len

9:49 Het is inmiddels vijf over twaalf voor Turkse Kracht, maar nu ze hun clubhuis worden uitgezet komt de club alsnog in actie. Het kersverse clubbestuur wil de torenhoge huurachterstand gaan terugbetalen. ,,We gaan het anders aanpakken."